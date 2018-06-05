ولي عهد أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم، مساء الإثنين، المهنئين من المواطنين وأبناء القبائل والجاليات المقيمة ورجال الأعمال ومديري الشركات والهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة، الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه، بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.