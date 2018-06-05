حاكم عجمان يواصل استقبال المهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، مساء الإثنين، للسلام على سموهما، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقي سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان الفضيل، من سعادة عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وأعضاء المجلس والمدراء التنفيذين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الغرفة .

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، التهاني من الشيوخ والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك، معبرين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، فيما بادلهما سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها، نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيده على سموه بالصحة والسعادة والعافية.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.