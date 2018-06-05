محمد بن زايد: العنصر البشري رهاننا لحاضر ومستقبل الوطن

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الإثنين في قصر البطين، وفد وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووفود قطاع الاتصالات والفضاء والفلك في الدولة، ممثلين في مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الإمارات للفضاء، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وشركة الياه سات للاتصالات الفضائية، وشركة الثريا للاتصالات، إضافة إلى الطلبة المتفوقين دراسياً من أبناء الشهداء، والطلبة المتفوقين في مدارس وزارة التربية والتعليم.

وتبادل سموه والوفود خلال اللقاء، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات بمزيد من الخير والازدهار والأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وأكد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اللقاء، أن استراتيجية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطورها وتقدمها، ترتكز بشكل أساسي على العنصر البشري باعتباره ثروة الوطن والمحرك الأساسي لعملية التنمية والرهان الحقيقي لحاضر ومستقبل الوطن.

وأشاد سموه بجهود ودور الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال علوم الفضاء، وما حققوه من إنجازات عالمية في هذا المجال تضاف إلى سجل الدولة في مشاريع الفضاء التي وضعتها ضمن أولويات العمل للمرحلة المقبلة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم ورفعته.

ودعا سموه الكوادر الوطنية وأبناءه طلبة العلم إلى الولوج للتخصصّات العلمية والتقنية، التي تتطلع إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تعبر نحو المستقبل بكل ثقة وطموح، وقال سموه: "إن دولة الإمارات ستواصل مسيرة تنميتها وتقدمها وسعيها إلى بلوغ أهدافها بعزيمة وإرادة أبنائها".

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفود عن شكرهم وتقديرهم لدعم وتشجيع سموه، معاهدين سموه على بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمساهمة في مسيرة البناء والتقدم، التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".