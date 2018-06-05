محمد بن زايد يشهد محاضرة "لا حدود للفضاء"

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء الإثنين، المحاضرة التي استضافها مجلس البطين بعنوان "لا حدود للفضاء.. دروس قيمة من تجربة رائدي الفضاء التوأمين كيلي"، وألقاها مارك كيلي وسكوت كيلي رائدا الفضاء بالإدارة الوطنية للملاحة والفضاء "ناسا".

حضر المحاضرة إلى جانب سموه كل من، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والوزراء وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسؤولين في الدولة.

وأشاد المحاضران بالخطوات المذهلة، لدولة الإمارات في مجال الفضاء، وأشارا إلى الاستعداد لاختيار رائد فضاء إماراتي لزيارة محطة الفضاء العالمية في المستقبل القريب سيتمكن خلالها من اكتساب خبرات هائلة.

وأكدا أن الجهود التي تبذلها الإمارات في أبحاث علوم الفضاء تعد خطوات طموحة خصوصاً في مجال تأهيل رواد فضاء إماراتيين، لافتين إلى أن محطة الفضاء الإماراتية ستضيف بعداً مهماً لدولة الإمارات باعتبارها أحد اللاعبين الكبار في مجال الفضاء.