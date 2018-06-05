الإمارات تشارك العالم احتفالاته بيوم البيئة الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

تشارك دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، العالم احتفالاته بـ "يوم البيئة العالمي"، الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "التغلب على التلوث من البلاستيك".

وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أن يوم البيئة العالمي يشكل فرصة للجميع لإدراك مسؤولية العناية بكوكب الأرض وآلية لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة.

وأشار معالي الأحبابي، إلى أن الإمارات كانت دائماً حريصة على توفير الحماية المناسبة للعديد من المناطق الطبيعية البرية والبحرية، وعملت على تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الضغوط والتحديات الطبيعية والتنموية.