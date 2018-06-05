الهلال يوزع المير الرمضاني على مئات الأسر في المكلا

الشارقة 24 – وام:

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الإثنين، توزيع المير الرمضاني، على أهالي مديرية المكلا في حضرموت، للتخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق.

حضر عملية التوزيع، المهندس عوض أحمد بن هامل مدير عام مديرية المكلا، وشوقي التميمي مشرف مشاريع الهيئة بحضرموت.

وشمل توزيع المير الرمضاني، مئات الأسر الفقيرة والمحتاجة، من أجل التخفيف من وطأة الواقع المرير عن كاهل الأسر، التي لا تقوى على توفير قوت يومها، نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش، بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية وتدهور الاقتصاد بالبلاد.

وقال أحمد النيادي رئيس فريق الهلال في حضرموت، إن توزيع هذه المساعدات الغذائية يأتي لتخفيف معاناة المواطنين، وسد الفجوة الغذائية على أهالي المنطقة، ضمن سلسلة من الحملات الإنسانية التي تنفذها الهيئة في عموم مديريات حضرموت.

من جانبه، أشاد مدير عام مديرية المكلا بدور الهلال الأحمر الإماراتي، في تحسين مستوى معيشة الأهالي من خلال المساعدات الإنسانية المستمرة.