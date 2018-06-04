وزير الطاقة: زايد رسخ قيم العطاء الإنساني النبيل

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يعد مناسبة هامة لاستحضار قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواقفه الإنسانية الخالدة التي شملت مختلف دول العالم، حيث رسخ المغفور له قيم العطاء الإنساني النبيل.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: إن قيادة الدولة الرشيدة حرصت على دعم منظومة العمل الخيري في الدولة وخارجها، عبر المبادرات والمشاريع المختلفة بما يجسد الواقع العملي لقيم ومبادئ القائد المؤسس، وأضاف أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة هامة لاستعراض سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعماله الإنسانية الرائدة والخالدة.

وأطلقت وزارة الطاقة والصناعة، العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية ضمن عام زايد، واحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني.

وأوفدت وزارة الطاقة والصناعة، جميع معاوني الخدمة المنتسبين اليها لأداء مناسك العمرة، كما قام وفد من الوزارة بزيارة مركز الإمارات للتوحد، حرصاً على تعزيز التلاحم الوطني والتواصل المجتمعي، وقامت الوزارة أيضاً بتوزيع المير الرمضاني على المستحقين من أفراد المجتمع.