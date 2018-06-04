محمد بن فيصل القاسمي: زايد جعل من الإمارات نموذجاً في التنمية والتقدم

الشارقة 24 – وام:

أكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي إف" للرعاية الصحية، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع نهجاً حكيماً وشاملاً تقتدي به الأجيال اللاحقة، ما جعل الإمارات تضاهي أكبر دول العالم في فترة زمنية محدودة، مشيراً إلى أهمية أن تعرف الأجيال الجديدة سيرة وجهود ودور الشيخ زايد التاريخي، سواء لشعبه أو العالم أجمع، وأن من أعظم ما قام به الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، هو توحيده للبيت وجعل دولة الإمارات من أروع الأمثلة للعالم في الوحدة والتنمية والتقدم .

جاء ذلك خلال ندوة علمية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، نظمتها مجموعة "أم بي إف" الوطنية، بحضور الشيخ محمد بن فيصل القاسمي صاحب ورئيس المجموعة، وحرمه الشيخة روضة بنت مكتوم آل مكتوم.

من جانبه، قال الدكتور صالح عبد الكريم عميد كلية الشريعة بجامعة الجميرا بدبي، أنه في سير الحكماء والمتدبر للتاريخ المعاصر، يرى شخصيات عظيمة لها بصمات، ومن أبرز هؤلاء الشيخ زايد فهو شخصية فذة وعظيمة حيث ارتبط اسمه بالخير.