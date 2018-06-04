خالد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين "زايد العليا" و"الفهيم"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة ومجموعة الفهيم، بشأن تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين، لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في خدمة ودعم فئات الأشخاص من ذوي الإعاقة من منتسبي المؤسسة، للعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، ولاسيما في مجال صناعة السيارات والصناعات الثقيلة.

وقع المذكرة في فندق فيرمونت باب البحر، ضمن فقرات حفل إفطار الجماعي "إفطار الخير في عام زايد"، الذي أقيم تحت رعاية سموه لموظفي المؤسسة، عن المؤسسة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن مجموعة الفهيم أحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وعدد من المسؤولين في المؤسسة، ومن مجموعة الفهيم عبد الله عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس الرقابة للفهيم، وسعيد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس الإدارة الفخري، وريم محمد الفهيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة سدرة، ومحمد عبد الله الفهيم رئيس التطوير لدى مجموعة الفهيم، وعدد من منتسبي "زايد العليا".

وأشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومساندة سموهما للمؤسسة ومراكزها والفئات التي ترعاها من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة، من إنشائها وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة للفئات المشمولة برعاية المؤسسة.

كما أشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بالدعم المتميز واللامحدود، من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لبرامج المؤسسة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المتمثلة بتقديم أرقى الخدمات النوعية والمتميزة لأبنائنا وبناتنا من فئات ذوي الإعاقة.