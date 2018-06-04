منصور بن محمد يُكرّم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

الشارقة 24 – وام:

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رؤساء وأعضاء لجان التحكيم الدولية والرعاة الرئيسيين والإعلاميين، خلال الحفل، الذي نظمته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في غرفة تجارة وصناعة دبي، مساء الأحد، وحضره أعضاء اللجنة العليا المنظمة للجائزة في دورتها الحادية والعشرين، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

وقام سموه، وإلى جانبه سعادة الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة، بتكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وأعضاء لجنة الاختبارات المبدئية للمتسابقين في الجائزة، وكرم سموه أيضاً رعاة الجائزة، وهم: شركة دبي الإسلامية للتأمين، وإعادة التأمين "أمان"، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية دار البر، والصكوك الوطنية، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومشاريع قرقاش، ومطاعم جازيبو، والمركز المكانيكي للخليج العربي، والفطيم للسيارات، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو"، وندوة الثقافة والعلوم، وجمعية دبي للنهضة النسائية بمستشفى برجيل.

كما كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الدوائر الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية والخاصة، على رعايتها الدائمة لفعاليات الجائزة وهي: القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومجموعة برايم الطبية.

كما تم تكريم الإعلاميين والصحافيين، الذين قاموا بتغطية فعاليات الجائزة على مدى عشرين يوماً، وشمل التكريم عدداً من المؤسسات والجهات الإعلامية والصحافية العربية إلى جانب المحلية.