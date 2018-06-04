بمكرمة من حاكم عجمان.. عملية نادرة لطفلة سورية لاجئة

الشارقة 24 – وام:

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أجريت عملية نادرة للطفلة هبة عزات الصلخدي، لاجئة مقيمة في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين مريجيب الفهود التابع للهلال الأحمر الإماراتي، التي تبلغ من العمر 9 سنوات لإعادة ترميم الأذنين، حيث كانت تعاني من تشوهات خلقية، وعدم اكتمال نمو الأذن وضمور الفك السفلي.

وتعد العملية التي جرت في أحد مستشفيات عمان، الأولى من نوعها في الأردن، من حيث إعادة ترميم الأذنين معاً في عملية واحدة.

وأعربت أسرة الطفلة هبة، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على التبرع السخي واللفتة الإنسانية التي أعادت الفرحة والأمل لقلب الطفلة وأسرتها.

وقالت أسرة الطفلة، إن دولة الإمارات، يشهد لها العالم بدعمها للقضايا الإنسانية، وخاصة وقوفها إلى جانب اللاجئين السوريين، من خلال الخدمات الكثيرة التي قدمتها للاجئين السوريين.

من جانبه، شكر الطبيب بلسترود، الذي جاء من بريطانيا خصيصاً لإجراء العملية، الهلال الأحمر الإماراتي والمخيم الإماراتي الأردني، على الجهود الصحية المباركة التي يقدمها للاجئين السوريين، مؤكداً أن الأعمال الإنسانية ليست غربية على دولة الإمارات وشعبها، معبراً عن فرحته لأنه ساهم وإياهم بإعادة البسمة والأمل للطفلة وأسرتها.

من جهتها، أكدت إدارة المخيم متابعة الحالة للطفلة هبة وتوفير كامل احتياجاتها.