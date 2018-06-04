الهلال يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم في شبوة

الشارقة 24 – وام:

تواصل الفرق التطوعية التابعة لفريق الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة اليمنية، توزيع وجبات إفطار الصائم لليوم الساس عشر على التوالي، وذلك بمكرمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وتوزع فرق الهلال، خمسة آلاف وجبة إفطار في محافظة شبوة، ضمن سلسلة المشاريع التي ينفذها الهلال، في إطار "عام زايد"، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وتستهدف عمليات التوزيع، المستشفيات ومراكز الأمراض المزمنة والنقاط، التي تقع في مخارج مدينة عتق، إضافة إلى الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

وأكد المهندس مبارك بن حمامة المشرف الميداني لفريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر، استشعاراً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، الذي تلتزم به دولة الإمارات بالوقوف بجانب الشقيق والصديق.