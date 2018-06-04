السفير اليمني: عطاء الإمارات يتواصل إنسانياً وتنموياً

الشارقة 24 – وام:

أكد فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، أن عطاء دولة الإمارات في اليمن يتواصل على الصعيد الإنساني والتنموي، ويمتد إلى عقود مضت من الزمن، حيث أرسى بنيانه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن الدور الإنساني الإماراتي في اليمن رائد ومتميز، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات الإنسانية في اليمن خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى أبريل من العام الجاري 13.82 مليار درهم، وبرزت 6 قطاعات رئيسية ساهمت دولة الإمارات في تنميتها بعد الدمار الذي خلفته ميلشيات الحوثي الإيرانية، وهي التعليم والصحة والأمن والإغاثة والبنية التحتية، إضافة إلى برامج الإسكان وهو ما قوبل بإشادة محلية ودولية واسعة، كما تعهدت دولة الإمارات أيضاً تقديم نحو 500 مليون دولار أميركي لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018.

وبين المنهالي أن تلك الأرقام والبيانات عكست في توزيعها على مختلف القطاعات حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني، بما ينطلق من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبما ينسجم مع الأهداف المعلنة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.