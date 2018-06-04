عبد الله المناعي: زايد عنوان العطاء ومنبع الجود

الشارقة 24:

أشاد سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات بالدور الكبير والاهتمام البارز الذي أولاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، للعمل الخيري والإنساني ومساعدة المحتاجين، وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع الأرض، منوهاً سعادته إلى أن القائد المؤسس يعتبر عنواناً للعطاء ومنبعاً للجود والإيثار.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، بمناسبة الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف الـ 19 رمضان من كل عام، إن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان جعل من الإمارات محطة عالمية للإنسانية، وعمل الخير وغرس الأمل وهزم البؤس وعالج الضعف، وقام على نشر العلم والمعارف والعلوم في إطار رؤاه الانسانية.

وأضاف سعادته، إن شعب الإمارات لن ينسى مآثر الشيخ زايد، وما قدمه للعالم من نموذج متفرد من الأخلاق والقيم والكرم والعطاء.