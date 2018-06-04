خليفة بن هويدن: نهج زايد الخير يمثل إرثاً إنسانياً متفرداً

الشارقة 24:

أكد خليفة عبد الله بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، أن نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان، طيب الله ثراه، يمثل إرثاً خالداً متفرداً.

وأوضح بن هويدن أن المغفور له قام بدور رائد وأسهم في مد يد العون إلى الشعوب الفقيرة والمعوزة، وإغاثة الشعوب المنكوبة في مناطق الأزمات والكوارث، والعمل وفق إنسانيته في تحسين حياة البشرية جمعاء، وصياغة مستقبلها للأفضل، وأنشأ المستشفيات والمعاهد وشق الطرق والأنفاق وبنى السدود، وقدم الخير لكل محتاج في كافة الأرجاء.

وأشار إلى أن التاريخ سيظل يسطر ما قدمه زايد لشعوب الأرض بحروف من نور في صفحات الإنسانية.