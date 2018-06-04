الإمارات للمزادات تنظم إفطاراً جماعياً لموظفيها

الشارقة 24:

في أجواء غلبت عليها روح العائلة الواحدة، نظمت شركة الإمارات للمزادات حفل إفطار جماعي لموظفيها، لمشاركة بعضهم البعض أجواء شهر رمضان المبارك، والتأكيد على قيمه الاجتماعية والروحانية في التواصل والتقارب، والاستفادة منه في شحذ الهمم لمواصلة مسيرة النجاحات التي حققتها الشركة على مدار الأعوام الماضية.

وحضر الحفل الذي أقيم في دبي، عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، وجمع كبير من الموظفين والموظفات الذين استمتعوا بما تضمنه الحفل من فقرات عكست روح الفريق الواحد التي تميز عمل الشركة، وأسهمت في جعلها الرائدة إقليمياً في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية.

وشكر عبد الله المناعي موظفي الشركة على جهودهم والتزامهم وتفانيهم بالمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعهم والنهوض بوطنهم وتعزيز التطور الاقتصادي، عبر ما أحدثته الإمارات للمزادات من نقلة نوعية في إدارة وتنظيم المزادات بمختلف أنواعها، وفي نفس الوقت مراعاة قيم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وكرمت الشركة خلال الحفل قدامى موظفيها الذين أمضوا في عملهم خمس سنوات وعشر سنوات، إضافة إلى الموظفين المتميزين العام الماضي، وبادرت إلى توزيع الشهادات التقديرية والهدايا القيمة عليهم، كما تضمن الحفل العديد من المسابقات والفقرات الترفيهية التي أدخلت السعادة إلى نفوس الجميع.