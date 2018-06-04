سفير الدولة يزور مؤسسات علاجية للأطفال في أستانا

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة في جمهورية كازاخستان، مستشفى الأمومة والطفولة الحكومي ومركز الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة الحكومي في أستانا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية الأطفال.

واستعرض مدراء المؤسستين خلال استقبال سفير الدولة الدور الذي يقوم به المستشفى والمركز في رعاية وعلاج الأطفال.

وأكد سفير الدولة أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالطفولة التي تعتبر من القيم المتوازنة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي.

ولفت إلى اهتمام سفارة الدولة في أستانا مشاركة الشعب الكازاخستاني مناسباتهم لما يجمع البلدين من عادات وتقاليد ودين واحد.

وقام سعادة السفير بتقديم الهدايا التي وفرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لنزلاء المستشفى والمركز، فيما قدمت مديرة مركز الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة، شهادة شكر وتقدير لسفير الدولة على تعاون سفارة الإمارات في انجاح الحفل الذي أقامه المركز.