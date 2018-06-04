سفير الدولة يسلم أوراق اعتماده لرئيس رواندا

الشارقة 24 – وام:

تسلم بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا أوراق اعتماد سعادة هزاع محمد القحطاني أول سفير للدولة لدى رواندا.

ونقل سعادة القحطاني للرئيس الرواندي، خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالمكتب الرئاسي في العاصمة الرواندية كيغالي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب رواندا المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس الرواندي سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لسموهم بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها المزيد من الازدهار والنماء.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبر الرئيس الرواندي عن ارتياحه لمستوى للعلاقات، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الإمارات في شتى المجالات.

من جانبه، أكد سعادة السفير أن رواندا هي شريك هام لدولة الإمارات في منطقة أفريقيا، مشيراً إلى أنه سيعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المستقبل خاصةً في مجال الاقتصاد والتجارة.