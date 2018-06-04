الإمارات وبلغاريا تعترفان برخص القيادة الصادرة من البلدين

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا، أمس الأحد، مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من البلدين.

وقع المذكرة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي أن توقيع هذه المذكرة من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا.

وعقد على هامش التوقيع، لقاء جرى خلاله بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين الإمارات وبلغاريا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد السفير بوجدان كولاروف حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات التي توليها حكومة بلاده اهتماماً خاصاً نظراً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات.