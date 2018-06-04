سفارة الدولة تدشن مشروع توزيع السلال الرمضانية في إسلام آباد

الشارقة 24 – وام:

دشنت سفارة الدولة في جمهورية باكستان الإسلامية مرحلة جديدة من مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة في مدينة إسلام آباد والمناطق المجاورة لها ومدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخواه، بمكرمة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وجاء تدشين الحملة الجديدة في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك بتوجيهات ومتابعة دقيقة من قبل سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، الذي قال: "إن تدشين المشروع يندرج ضمن مبادرات وخطط السفارة مع المؤسسات الخيرية والإنسانية في شهر رمضان المبارك الذي نستجيب فيه لكل النداءات في مختلف مناطق وأقاليم باكستان، بالتنسيق والتعاون مع الحكومات المحلية الباكستانية التي تتعاون معنا بشكل وثيق في سبيل إيصال المواد الغذائية المتكاملة لكل أسرة محتاجة".

وتقدم سعادته بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على دعم سموه المتواصل والمباشر، وأشاد بمبادرات المؤسسة النوعية والمبتكرة لتعزيز مجالات العطاء الإنساني، منوهاً أن العطاء يساهم في تعزيز الرسالة الإنسانية العالمية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.