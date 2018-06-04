"الهلال" يطلق مشروع "إفطار صائم" للنازحين من 3 محافظات إلى عدن

الشارقة 24 – وام:





ضمن "عام زايد"، أطلق الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية المعلا بمحافظة عدن مشروع "إفطار صائم" للنازحين من 3 محافظات.

وقال طيب الشامسي نائب مدير فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن إنه تنظيم مأدبة إفطار جماعي شملت النازحين من المخا والوازعية في تعز، إضافة إلى النازحين من محافظتي الحديدة وحجة، مؤكداً استمرار الهلال الأحمر في تقديم وجبات "إفطار صائم" للنازحين والمواطنين في عموم مديريات عدن.

من جهته قال العميد محمود محمد صالح نائب مدير عام مستشفى باصهيب الأسبق إن مأدبة إفطار صائم التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي وشملت أكثر من 420 وجبة إفطار تعد أول مشروع إفطار يقام للنازحين في مديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن منذ بداية شهر رمضان المبارك، معبراً عن شكره لدولة الإمارات لتقديمها مختلف المساعدات للنازحين والمواطنين في عدن مما خفف عنهم المعاناة التي يتكبدونها جراء الحرب والنزوح.

من ناحيتهم عبر جموع النازحين المستفيدين من مشروع إفطار صائم عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم ومساعدة للنازحين ولعموم المواطنين اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية.