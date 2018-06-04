حمدان بن زايد يزور سرور بن محمد ومحمد بن بطي

الشارقة 24 – وام:





زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء الأحد، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وذلك بمنزله في أبوظبي.

وتبادل سموه مع سمو الشيخ سرور بن محمد التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بدوام الصحة والعافية والسعادة وعلى الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأشاد سموه بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لكل ما من شأنه أن يحقق للمواطنين الرخاء والرفاهية والحياة الكريمة.

وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية التي جسدت ما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان والشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة وسعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وذلك في منزله بأبوظبي.

وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم.