محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

الشارقة 24 – وام:





بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة آخر التطورات في المنطقة، إضافة الى سبل تعزيز العلاقات الأخوية.

واطمأن سموه من الملك عبد الله الثاني على الأوضاع في الأردن في ضوء الأحداث الجارية، ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ المملكة الأردنية وشعبها الشقيق من كل مكروه ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد سموه وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها.

من جانبه أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الأردن وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرقي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".