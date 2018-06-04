حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان الشيوخ والوزراء والمهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر ليلة الأحد، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما، وعلى شعب دولة الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي.

فقد استقبل سموهما، سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم للسلام وتبادلا التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ونائبه الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشيبي، والوفد المرافق له، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، الذين قدموا للسلام على سموهما وتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.