وزير الداخلية اليمني يطلع على جهود الشرطة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

اطلع أحمد الميسري نائب، رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها للدولة، على جانب من جهود وزارة الداخلية في سعيها إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً في الأمن والأمان وأن تكون البقعة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

وزار الميسري القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقباله اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام، وعدد من كبار الضباط، واستمع الوزير الضيف إلى شرح خلال جولته في القيادة العامة لشرطة دبي، عن الخدمات المقدمة والتقنيات الحديثة والذكية، التي تستخدمها الشرطة في تعزيز الأمن والأمان.