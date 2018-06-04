عمر العلماء: زايد مثلنا الأعلى في العمل الإنساني

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة يبعث فيها شعب الإمارات رسالة للعالم أجمع، مفادها أن الإمارات تصون إرث مؤسسها وتعاهده على المضي قدماً والسير على خطاه في كل ما ينفع الإنسانية من أعمال الخير، وحب العطاء ونشر ثقافة السلام والمحبة والتعايش السلمي في أرجاء العالم أجمع.

وصرح العلماء، في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الانساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، " اليوم نروي سيرة القائد الذي ترسخ في الذاكرة الوطنية والعالمية، بما قدمه للبشرية من إسهامات إنسانية تخطت حدود دولتنا الحبيبة".

وأضاف: "لن نستطيع حصر أعمال وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي نشرت الخير في أنحاء العالم كافة، ولن نجد مكاناً لم يترك بصمات خيرة فيه مثل إنشاء الجامعات والمدارس والمستشفيات، ومراكز العلم والمساجد وحفر الآبار، بل هناك مدن وأحياء كاملة اقترنت باسمه، فهو بلا منازع مثلنا الأعلى في العمل الإنساني".