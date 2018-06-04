حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه ليلة الأحد، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة، من كل من معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وسعادة عبد الله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والتجارة في "أدنوك" الذين قدموا لسموه التهاني بالشهر الفضل، داعين المولى العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على سموه بالصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، من المواطنين ورجال الأعمال والتجار، وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة في الدولة، ومن مدراء الشركات والمؤسسات والبنوك والهيئات العاملة بالدولة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.