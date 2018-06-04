حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن سعادة محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، ومن عدد من أعيان القبائل والبلاد والمسؤولين ورجال المال والأعمال وأبناء القبائل.