حمدان بن زايد: زايد ترك إرثاً غنياً ونهجاً متفرداً

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، تجسيد لقمة الوفاء لنهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أرسى دعائم صرح الإمارات الإنساني، والخيّر، وعرفان للمبادئ التي عاش من أجلها، وإعلاء للقيم التي نذر نفسه لها، وظل ينادي بها من أجل مساعدة المحتاج ونجدة الملهوف وإغاثة المنكوب، إلى أن رحل عن دنيانا تاركاً إرثاً غنياً ونهجاً متفرداً في ميادين العطاء الإنساني.

وشدد سموه على أن تلك المبادئ والقيم، ستظل نوراً ساطعاً يضيء عتمة الطريق لسالكي دروب الخير والساعين في قضاء حوائج الناس".

وأكد سموه، في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، أن دولة الإمارات صارت مصدراً مهماً لإطلاق المبادرات والقيم التي تعلي من شأن الإنسان وتحفظ حقه في الحياة والعيش الكريم.