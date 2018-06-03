الشيخة فاطمة تتكفل بتأهيل ودعم ضحايا الإتجار بالبشر

الشارقة 24 – وام:

تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المشرف المباشر على مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر لصالح عدد من ضحايا الإتجار بالبشر من ذوي الإعاقة من الذكور الذين تم إيواؤهم بمراكز ضحايا الإتجار بالبشر، والذين أذنت المحكمة المختصة بنظر قضيتهم مؤخراً، بشأن إمكانية عودتهم إلى وطنهم بعد صدور الحكم في القضية.

وفي هذا الشأن وامتداداً لمبادرات "أم الإمارات"، فقد تكفلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدعمهم من أجل تمكينهم من بناء حياة جديدة، وذلك في إطار أدوراها الإنسانية النبيلة داخل الدولة وخارجها إيماناً منها بدعم كل ذي حاجة.

وقد ثمنت مراكز " إيواء " تبرع سموها الذي كان له عظيم الأثر في بث الأمل والتفاؤل في غد بنفوس هذه الشريحة من الضحايا وتخفيف معاناتهم، ليعودوا إلى أوطانهم وكلهم ثقة في بدء حياة أفضل، مؤكدة أن هذا ليس بجديد على سموها، والتي دأبت على مؤازرة الضحايا لتخطي محنتهم وتلبية متطلبات الحياة الأساسية، بما جادت به أيادي سموها البيضاء من خلال تملك مشاريع صغيرة أبدوا رغبتهم فيها لتلبية احتياجات أسرهم، ولتبعد عنهم شبح الوقوع في براثن المتاجرين بالبشر مرة أخرى.