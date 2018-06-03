"اتحاد الكتاب": زايد عمل بإخلاص من أجل وطنه وشعبه وأمته

الشارقة 24 – وام:

أكد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن أثر القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، باق على مرور الزمن، فقد عمل بكل إخلاص وتفان من أجل وطنه وشعبه وأمته، وحول الإمارات بما عمل ووهب إلى دولة عصرية تواكب بين الأصالة والمعاصرة وتحرز التقدم، وفق خطط واستراتيجيات مدروسة وواعية تترجم رؤيته إلى مشاريع وبرامج عمل.

ولفت اتحاد الكتاب في بيان أصدره، اليوم الأحد، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، إلى أن غرس القائد المؤسس يثمر اليوم هذه النهضة المباركة التي كرسها نحو خير الأرض والإنسان نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن كتاب وأدباء ومثقفي الإمارات يتذكرون دائماً وفي هذا اليوم بالذات فضل الزعيم الخالد على كل مناحي الحياة، وعلى الحركة الثقافية خصوصاً، حيث اعتبر "طيب الله ثراه"، التنمية الثقافية جزءاً أصيلاً وعزيزاً من التنمية الشاملة وضمن لها سمتي التوازن والاستدامة، وأطلق مبكراً المؤسسات المعنية بالتراث والمشتغلة بالتاريخ، وأولى حركة النشر عناية خاصة، ووجه منذ البواكير الأولى إلى تخصيص وزارة الإعلام والثقافة التي عملت على تكريس مفاهيم الثقافة في المجتمع على الصعيدين الثقافي والإعلامي.

وأضاف الصايغ: "أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اعتبر الثقافة سؤالاً شاملاً، فوجه الإدارات التنفيذية إلى الاهتمام بالشعر والنثر والسرد والتشكيل والموسيقى والغناء والفنون عامةً، وشهد عهده الزاهر إقران نهضة الثقافة بنهضة التعليم، ما كان له أكبر أثر في تجسير المسافة بين المادي والمعنوي حيث لا فجوة بينهما ولا قطيعة بين الأجيال.