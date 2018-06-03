"الهلال" ينظم إفطاراً جماعياً في مديرية الأزارق بالضالع

الشارقة 24 - وام:

نظم الهلال الأحمر الإماراتي إفطاراً جماعياً للمواطنين في مديرية الأزارق في محافظة الضالع، بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وضمن فعاليات "عام زايد".

وأعرب المواطنون، الذين تم استهدافهم في منطقة خشان في مديرية الأزارق، عن شكرهم وتقديرهم لفريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي تحمل عناء الطريق للوصول إلى المديرية من أجل إفطار الصائمين، إضافة إلى ما يقوم به الفريق من أعمال متواصلة لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة على المواطنين.

كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير للشعب الإماراتي الشقيق ولقيادته الحكيمة الذين يقفون بجانب الشعوب المنكوبة، مؤكدين أنه ليس بغريب على دولة الإمارات المواقف الإنسانية تجاه الأشقاء، متمنيين أن يكون عام زايد عام البناء والتنمية في مختلف المجالات.

وينفذ الهلال الأحمر الإماراتي العديد من المشاريع الخدمية في محافظة الضالع إلى جانب مشروع "إفطار صائم" كغيرها من المحافظات اليمنية.