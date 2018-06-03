"الهلال" يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم في محافظة أبين

الشارقة 24 – وام:





يواصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات إفطار الصائم في محافظة أبين، بمكرمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ووزع الهلال الأحمر وجبات إفطار الصائم في مديريتي زنجبار وخنفر.

فيما دشن توزيع 880 وجبة إفطار صائم في مديرية مودية بمحافظة أبين، حيث تم توزيعها في المناطق النائية على الأسر الفقيرة وفي مسجد الخير وسط مدينة مودية.

ووجه سمير الحيد مدير عام مديرية مودية الشكر إلى الهلال الأحمر الإماراتي لتقديمه وجبات الإفطار الجماعي خاصةً للأسر العفيفة في المناطق النائية.

من جهتهم، أعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً على هذه المكرمة واللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة على قلوب الأسر الفقيرة والمتعففة.