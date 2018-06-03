الإمارات تشارك في حوار شانغريلا السابع عشر

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وفد الدولة المشارك في حوار شانغريلا السابع عشر الذي عقد صباح السبت في سنغافورة.

وركزت جلسات هذا العام من "حوار شانغريلا"، الضوء على مناقشة عدة محاور رئيسية، وهي: القيادة الأميركية وتحديات أمن المحيط الهادىء، والتخلص من أزمة كوريا الشمالية، وتشكيل أمن النظام في آسيا.

ويعتبر "حوار شانغريلا" السنوي أكبر منتدى أمني إقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبحث معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي خلال لقائه الدكتور محمد مالكي وزير الدولة لشؤون الدفاع السنغافوري، علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات وخاصة الدفاعية والأمنية والعسكرية.