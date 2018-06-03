بلحيف النعيمي يشهد "تحضيري" الاجتماعات السنوية للحكومة 2018

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، الاجتماع التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في دورتها الثانية 2018، والذي تم خلاله مناقشة استعدادات الوزارة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بمحوري البنية التحتية والإسكان، اللذين يترأسهما والمقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة تطوير البنية التحتية في دبي، سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، ومسؤولو الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي المسؤولون عن قطاعي البنية التحتية والإسكان في الدولة، إلى جانب ممثل عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء.