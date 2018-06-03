"الهلال" يغيث متضرري "مكونو" وينفذ "إفطار صائم" باليمن

الشارقة 24 – وام:

بذلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، خلال شهر مايو الماضي جهوداً حثيثة للتخفيف من آثار إعصار "مكونو" الذي ضرب جزيرة سقطرى، وكانت أولى الجهات المتواجدة على الأرض لتقديم المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي، والعمل على شق الطرقات المغلقة وإصلاح شبكات التيار الكهربائي.

وبدأت الهيئة في مايو الماضي تنفيذ مشروع إفطار صائم في مناطق الساحل الغربي، الذي يستفيد منه أكثر من 72 ألف صائم، ضمن الحملة الرمضانية خارج دولة الإمارات، والتي تستهدف إيصال المساعدات والطرود الغذائية إلى مستحقيها، ومساعدة الأشقاء اليمنيين على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.