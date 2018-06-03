حمدان بن راشد يستقبل كبير سدنة الكعبة المشرفة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل مساء السبت، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة والوفد المرافق.

وقد تبادل سموه وفضيلة الدكتور الشيبي التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جهة ثانية استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس وأعضاء جمعية الإمارات الطبية، الذين قدموا التهاني والتبريكات إلى سموه بمناسبة الشهر الفضيل، راجين الله عز وجل أن يعيده على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا العزيزة وشعبنا بالخير والتقدم والازدهار.