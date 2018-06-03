حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تعالج آلاف اللاجئين الروهينغا

الشارقة 24 – وام:

قامت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، بتقديم العلاج الصحي للآلاف من النساء والأطفال المرضى من لاجئي الروهينغا على الحدود البنغالية، من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية، بإشراف نخبة من أطباء الإمارات تحت شعار "المرأة على نهج زايد" وذلك في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وتعمل حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، في محطتها الحالية في منطقة كوكس بازار الحدودية، ضمن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، في مختلف دول العالم، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، انسجاماً مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي، الذي أرسى قواعده، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.