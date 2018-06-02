"المقاومة اليمنية" تمشط مناطق واسعة تمهيداً لتحرير الحديدة

الشارقة 24 – وام:

تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، من تمشيط مساحات واسعة في مديرية الدريهمي، تمهيداً لمعركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، فيما فشلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في تنفيذ ثاني محاولة تسلل خلال 24 ساعة، إلى مناطق في الساحل الغربي لليمن، وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد و الأرواح .

وصرح مصدر يمني، أن وحدات من قوات المقاومة اليمنية المشتركة، قامت بتمشيط جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي في المناطق المحررة، عقب محاولة الميليشيات تنفيذ عملية تسلل فاشلة إلى منطقة المشيرعي.

وأوضح المصدر أن عناصر من ميليشيات الحوثي، حاولت التسلل من منطقة الحسينية، لمهاجمة مواقع المقاومة المشتركة في منطقة المشيرعي، فيما قامت القوات بمحاصرتهم وتطويقهم وأوقعت بينهم قتلى وجرحى، كما استعادت أسلحة وذخائر متنوعة نهبتها المليشيات من مخازن الدولة.