حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه ليلة السبت، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات، من سماحة الشيخ السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة، وسفراء الدولة بالخارج والمواطنين ورجال الأعمال والتجار وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية المقيمة ومدراء المؤسسات والشركات والهيئات العاملة بالدولة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.