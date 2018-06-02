سعود بن صقر يستقبل نائب حاكم أم القيوين والمهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام السبت، سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، الذي تبادل مع سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك .

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وسعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورجل الأعمال يوسف علي صاحب مجموعة اللولو، ووفد من مستشفى رأس الخيمة، برئاسة الدكتور رضا صديقي المدير التنفيذي للمستشفى، وعدد من أعيان ووجهاء القبائل، والبلاد وكبار المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال وأبناء القبائل.