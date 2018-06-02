حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال جموع المهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر ليلة السبت، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما، وعلى شعب دولة الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي.

فقد استقبل سموهما الشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ مروان بن راشد المعلا، اللذين قدما للسلام على سموه وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتقدم سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الدائرة لسموهما بأسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، كما تلقى سموهما التهاني والتبريكات من سعادة حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي المنطقة والأطباء والكادر الطبي والفني في مستشفى عجمان التخصصي، والمراكز الصحية فيها، كما تلقى سموه التهاني من المدراء التنفيذيين والأطباء ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في مدينة خليفة الطبية ومستشفى خليفة.