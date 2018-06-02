حاكم رأس الخيمة يتلقى تهاني سفراء دول التعاون برمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونائب السفير اليمني، المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من كل من، صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان، وصالح أحمد العمري القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية، وشكري القيسي القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين، والوزير المفوض سلطان صالح الباكري نائب السفير اليمني لدى الدولة، وسماحة الشيخ السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة .

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.