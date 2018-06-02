محمد بن راشد يتوج بطلاً لسباق الديربي الإنجليزي

الشارقة 24 – وام:

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عصر السبت، بطلاً لسباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي الحدث الأشهر والأعرق في سباقات الخيول الكلاسيكية بالعالم، والذي أقيم على مضمار أبسوم العريق بإنجلترا .

وتسلم جائزة الفوز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسط ترحيب وتصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار المستحق .

وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الجهد الذي بذل من قبل فريق جودلفين وتحقيقه للانتصار المشرف، مؤكداً سموه المضي نحو طريق حصد المراكز الأولى ، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد التقى، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ودول الكومنولث، وذلك على هامش فعاليات الديربي الانجليزي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، في مختلف القطاعات بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين .