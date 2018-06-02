مدير عام "خليفة الإنسانية" يزور مصابي إعصار "مكونو "

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسعادة سلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، المصابين اليمنيين جراء إعصار مكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى ويعالجون الآن في مستشفيات الدولة على نفقة مؤسسة خليفة الإنسانية.

وثمن سعادة محمد حاجي الخوري توجيهات قيادة الدولة الرشيدة الدائمة والمتواصلة لتقديم كل ما يلزم من دعم من أجل التخفيف عن الأشقاء اليمنيين نتيجة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وكانت التوجيهات السامية الأخيرة قد صدرت بنقل بعض المصابين اليمنيين جراء الإعصار الأخير الذي ضرب جزيرة سقطرى إلى مستشفيات الدولة مع مرافقيهم لتلقي العلاج.

من جانبه، أكد سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة أن ما تقوم به دولة الإمارات من دعم شامل لسكان سقطرى هو تأكيد لعمق العلاقات مع الأشقاء الإماراتيين، معرباً عن عظيم امتنانه وشكره لدولة الإمارات قيادة وشعباً على الدعم المقدم للمرضى والمتضررين من أهالي سقطرى جراء إعصار مكونو.

من جهتهم عبر المصابون جراء الإعصار عن خالص شكرهم وتقديرهم لقيادة دولة الإمارات التي دائماً ما تولي كافة أشكال الدعم والاهتمام لهم، مشيدين بما تقوم به دولة الإمارات قيادة وشعباً من خدمات إنسانية جليلة وخالدة وغير محدودة لسكان أرخبيل سقطرى منذ سنوات عدة.