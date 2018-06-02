"حملة الشيخة فاطمة الإنسانية" تقدم العلاج لآلاف النساء والأطفال من الروهينغا

الشارقة 24 - وام:

بادرت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية بتقديم العلاج الصحي للآلاف من النساء والأطفال المرضى من لاجئي الروهينغا على الحدود البنغالية، من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية بإشراف نخبة من أطباء الإمارات، تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، وذلك في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وتعمل حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في محطتها الحالية في منطقة كوكس بازار الحدودية، ضمن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع في مختلف دول العالم، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، انسجاماً مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للعمل التطوعي وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني.

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 عام زايد، وتعزيزاً لدور شباب الإمارات المتطوعين ورسالتهم الإنسانية للتخفيف من معاناة المرضى بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديان أو المذهب في مبادرة إنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وبالشراكة الاستراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية ومركز الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي وبالتعاون مع مؤسسة الأمل البنغلاديشية في نموذج مميز للشراكة في المجالات الانسانية.