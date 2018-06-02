بلحيف النعيمي يشهد الاجتماع التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2018

الشارقة 24:

شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، الاجتماع التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية 2018، والذي تم خلاله مناقشة استعدادات الوزارة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمحوري البنية التحتية والإسكان اللذان يترأسهما معاليه للدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المقرر انعقادها خلال شهر أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة تطوير البنية التحتية في دبي، وكيل الوزارة سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، ومسؤولي الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي المسؤولين عن قطاعي البنية التحتية والإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثل مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وفي بداية حديثه، رحب معالي الوزير بضيوف وزارة تطوير البنية التحتية من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وأثنى معاليه على الجهود الجبارة التي يبذلونها، لوضع حلول مبتكرة وناجحة لمواجهة التحديات وتحويل المبادرات إلى خطط تنموية وبرامج عمل يلمس نتائجها المجتمع في مجال البنية التحتية والإسكان، ما يساهم في تحقيق الدولة نتائج متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وصـولاً لتصدر دول العالم في مختلف المجالات بحلول العام 2021.

وأكد أن العمل بمحور البنية التحتية بالمرحلة الحالية يعتريه الكثير من التحديات وليس كما البدايات، ما يتطلب تظافر كافة الجهود من أجل التغلب على تلك التحديات وتحويلها إلى فرص وإنجازات تخدم محور التنمية وتدعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية في مجال البنية التحتية والإسكان وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071، لافتاً معاليه إلى أن مرحلة العمل المقبلة ترتكز على وضع الآليات والتشريعات والقوانين التي من شأنها التغلب على التحديات في مجال البنية التحتية والإسكان والتكاملية بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في ذلك المجال الحيوي.

وأشار معاليه إلى أن بناء المدن الذكية التي تتمتع بأحدث تكنولوجيا المرافق والمباني وحلول توليد الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، تشكل جزءاً رئيسياً للخطط المستقبلية لدولة الإمارات، ما يتطلب العمل على وضع تصورات واضحة لتلك المدن وتحديد التشريعات والنظم التي تحقق تطلعات الحكومة في ذلك المجال.

من جانبه، قدم السيد إبراهيم السلمان من وزارة شؤون مجلس الوزراء، شرحاً مفصلاً حول الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2018، المقرر انعقادها خلال شهر أكتوبر المقبل، بحضور أصحاب السمو الشيوخ، ومعالي الوزراء، والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.

التحديات الاستراتيجية للمحاور المحددة ضمن متطلبات الأجندة الوطنية

من جهتها، تحدثت المهندسة نادية مسلم مستشار معالي وزير تطوير البنية التحتية، عن أبرز التحديات الاستراتيجية للمواضيع والمحاور المحددة ضمن متطلبات الأجندة الوطنية المتمثلة في "مؤشرات الإسكان، وجودة الطرق، وجودة البنية التحتية للموانئ، والأداء اللوجستي، والبنية التحتية".

وقد عرضت المحاور الرئيسية التي تمثل التوجه المستقبلي للدولة، بهدف البحث فيها ووضع تصور عام لها وتشمل: حلول النقل الذكية والمتقدمة والصديقة للبيئة، من حيث تأثير التكنولوجيا والاتجاهات الرقمية في تطوير قطاع النقل وانعكاساته على جودة وكفاءة الطرق، فيما ناقش المحور الثاني أثر الثورة الصناعية في أساليب وتقنيات الإنشاءات، وذلك بالتطرق إلى آلية الاستفادة من معطيات الثورة الصناعية في استدامة وسلامة وانتاجية وسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية والإسكان، بينما ناقش المحور الثالث سبل الاستفادة من الفرص الابتكارية في مجال الدعم اللوجستي والموانئ والاستثمار في قطاع النقل البحري بدولة الإمارات.

وتطرقت إلى مجموعة من التحديات التي تواجه منظومة العمل المستقبلية في المحاور الثلاثة سابقة الذكر، حيث تمحورت التحديات المتعلقة بحلول النقل الذكية والمتقدمة والصديقة للبيئة حول جاهزية البنية التحتية التقنية للتواصل بين الشارع والمركبة، والتكامل في النقل والطرق وبين الأنظمة والتقنيات وجميع الجهات ذات العلاقة "خلق هوية وطنية للطرق والمسارات الرئيسية"، ومدى تقبل المجتمع للتقيات والوسائل الحديثة وسلوكياتهم اتجاهها.

فيما تطرقت كذلك إلى التحديات المتعلقة في محور الابتكار في مجال النقل البحري والخدمات والمدن اللوجستية، والمتمثلة في التكلفة التشغيلية، وفاعلية القانون التجاري البحري، والتنسيق بين الجهات المختصة بالرقابة الوطنية على الجانب البيئي، وفي محور أثر الثورة الصناعية في أساليب وتقنيات الإنشاءات حددت عدد من التحديات الرئيسية وأبرزها توحيد المواصفات العامة وكودات البناء، تعزيز الصناعة الوطنية، تأهيل المقاولين والاستشاريين لاستيعاب متطلبات الثورة الصناعية.