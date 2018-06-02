"الهلال" يواصل برامج مساعداته الرمضانية في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الرمضانية وتقديم وجبات الإفطار والسحور الجاهزة لآلاف الصائمين في عدد من مديريات محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً.

فقد وزعت الفرق التابعة للهيئة، أمس الجمعة، وجبات الإفطار والسحور الجاهزة على المرضى ومرافقيهم بعدد من مستشفيات المحافظة، إلى جانب مواقع توزيع جديدة تم إضافتها لتشمل الوجبات أكبر عدد من السكان، علاوةً على توزيع ألفي وجبة إفطار وسحور جاهزة على رواد المساجد بعدد من أحياء المحافظة ومداخل ومخارج مدنها الرئيسية، وذلك في لفتة إنسانية ضمن مشاريع رمضان في "عام زايد".

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن مشروع توزيع وجبات الإفطار يأتي تجسيداً لروح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ورعاية الفقراء وذوي الإعاقة، لافتاً إلى الجهود التي يبذلها فريق الهلال للوصول إلى الشرائح المستهدفة، وتنظيم عملية التوزيع لشمل عملية التوزيع أكبر شريحة واكثرها استحقاقاً، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بدعم الشعب اليمني الشقيق والوقوف إلى جانبه في محنته.

وأوضح أن برنامج إفطار الصائم سيتواصل طوال شهر رمضان المبارك ليستفيد منه أكثر من 20 ألف شخص، وذلك من خلال توزيع وجبات إفطار جاهزة في المستشفيات والأحياء وعلى الشوارع والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج مديريات حضرموت، إضافة إلى الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.