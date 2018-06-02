حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه ليلة الجمعة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الذي قدم لسموه التهاني بشهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات، من سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية، ومن عدد من ضباط الوزارة والمواطنين ورجال الاعمال، الذين قدموا لسموه التهنئة بهذا الشهر الفضيل، الغالي على قلوب المسلمين، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية.