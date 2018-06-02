حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة الجمعة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدداً من السفراء المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني أيضاً، من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة، ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر المقابلات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الدولة .